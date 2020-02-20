«Ювентус» рассматривает Т. Алькантару в качестве альтернативы Погба
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара в летнее трансферное окно может перейти в чемпионат Италии, сообщает Tuttosport.
По информации источника, «Ювентус» рассматривает испанского хавбека в качестве альтернативного варианта полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, если туринцам не удастся договориться с английским клубом. Француз уже защищал цвета итальянской команды в период с 2012 по 2016 год.
Алькантара, как сообщается, уже несколько лет задумывается над уходом из немецкого клуба и летом может сменить клуб. Нынешний контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2021 года.
В этом сезоне Тьяго Алькантара принял участие в 19 матчах чемпионата Германии. Полузащитник сборной Испании забил 3 гола и не отметился результативными передачами.
«Реал» не готов предложить за Погба больше € 60 млн
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
08:11
-
07:58
-
05:32
-
04:30
-
03:52
-
03:26
-
02:26
-
02:02
-
01:49
-
01:38
-
01:24
-
00:54
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:15
- 19 февраля 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:16
Партнерский контент