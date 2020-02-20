«Ювентус» рассматривает Т. Алькантару в качестве альтернативы Погба

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара в летнее трансферное окно может перейти в чемпионат Италии, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» рассматривает испанского хавбека в качестве альтернативного варианта полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, если туринцам не удастся договориться с английским клубом. Француз уже защищал цвета итальянской команды в период с 2012 по 2016 год.

Алькантара, как сообщается, уже несколько лет задумывается над уходом из немецкого клуба и летом может сменить клуб. Нынешний контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

В этом сезоне Тьяго Алькантара принял участие в 19 матчах чемпионата Германии. Полузащитник сборной Испании забил 3 гола и не отметился результативными передачами.