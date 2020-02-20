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Месси: у «Реала» отличные игроки, но Роналду забивает по 50 мячей за сезон

Месси: у «Реала» отличные игроки, но Роналду забивает по 50 мячей за сезон
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

«С уходом Роналду «Реал» лишился большого количества голов. Было очевидно, что это произойдёт. При этом Криштиану даёт команде много других вещей. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. У «Реала» отличные игроки, но он забивает по 50 мячей за сезон», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешней кампании 35-летний португалец забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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