Леманн: наш «Арсенал» обыграл бы нынешний «Ливерпуль»

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о нынешнем «Ливерпуле» и его выступлении в английской Премьер-лиге.

В сезоне-2003/2004 лондонский «Арсенал» с Леманном в составе стал чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения за сезон.

«Ливерпуль» — удивительная история. У них есть все ингредиенты для того, чтобы в этом сезоне стать чемпионами, не проиграв ни одного матча. Это фантастическая команда, которая очень хорошо организована, временами немного везучая.

Но я не критикую. Везло и «Арсеналу», но удачу заслуживают своим упорным трудом. Единственная команда, которая может их остановить на данный момент, это «Манчестер Сити». Премьер-лига сейчас стала не такой сильной, как была когда-то. Некоторые команды уже выходят на поле с чувством обречённости в матче с «Ливерпулем».

Не хочу умалять заслуги этой команды, у них отличный состав и поставленная игра. А тот факт, что они только раз сыграли вничью, делает их ещё более уникальными. Мы же сыграли вничью 12 раз, но большинство — после того, как уже оформили титул.

Думаю, наш «Арсенал» обыграл бы нынешний «Ливерпуль». Это было бы непросто, но в нашей команде было больше индивидуального мастерства. Очень трудно сравнивать, но по мастерству и скорости игры у нас было бы преимущество», — приводит слова Леманна Goal.