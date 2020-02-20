Агент: возвращение Аллегри в «Ювентус» — спекуляции

Агент Массимилиано Аллегри Джованни Бранчини опроверг слухи о договорённости итальянского специалиста с «Ювентусом».
«Возвращение Аллегри в «Ювентус» — это только предположения и спекуляции, никаких контактов у нас не было. Я думаю, что он хочет уехать за границу. Это его желание сейчас, но на данный момент нет никаких соглашений с английскими, испанскими или французскими клубами.
Мы ждём подходящего момента, чтобы оценить все предложения и варианты. Сейчас есть команды, которые решают, сменить своих главных тренеров или продолжить работу с ними», — приводит слова агента Аллегри Daily Mail со ссылкой на La Politica nel Pallone.
В «старой синьоре» Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.
Ранее появилась информация, что туринский «Ювентус» планирует попрощаться с нынешним наставником команды Маурицио Сарри и на пост главного тренера назначить Аллегри. Также в услугах итальянца заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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