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Гвардиола — о словах Бартомеу: советую «Барселоне» не высказываться слишком громко

Гвардиола — о словах Бартомеу: советую «Барселоне» не высказываться слишком громко
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу на комментарии об отстранении английского клуба от еврокубков.

Ранее Бартомеу поблагодарил УЕФА за соответствие принципам финансового фэйр-плей и «фантастически проделанную работу».

«Если в «Барселоне» рады тому, что «Манчестер Сити» отстранили и оштрафовали, я бы сказал Бартомеу: давайте обжаловать решение. Мы считаем, что правы, и собираемся подать апелляцию, но мой совет «Барселоне» — не высказываться слишком громко, потому что все бывают в разных ситуациях.

Мы намерены подать апелляцию, и надеюсь, в будущем сможем сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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