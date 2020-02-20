Гвардиола — о словах Бартомеу: советую «Барселоне» не высказываться слишком громко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу на комментарии об отстранении английского клуба от еврокубков.

Ранее Бартомеу поблагодарил УЕФА за соответствие принципам финансового фэйр-плей и «фантастически проделанную работу».

«Если в «Барселоне» рады тому, что «Манчестер Сити» отстранили и оштрафовали, я бы сказал Бартомеу: давайте обжаловать решение. Мы считаем, что правы, и собираемся подать апелляцию, но мой совет «Барселоне» — не высказываться слишком громко, потому что все бывают в разных ситуациях.

Мы намерены подать апелляцию, и надеюсь, в будущем сможем сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.