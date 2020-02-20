Форвард «Лиона» Дембеле хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле хотел бы предстоящим летом перейти в «Манчестер Юнайтед». Французский клуб готов продать 23-летнего футболиста за € 100 млн, сообщает Sky Sports.

В январе приобрести Дембеле пытался «Челси», но не сумел договориться о сумме трансфера. Интерес к форварду проявляли также «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

В нынешнем сезоне Мусса забил 19 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Контракт француза с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Лион», набрав 34 очка в 25 встречах, занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. Завтра, 21 февраля, команда Руди Гарсии на выезде проведёт матч 26-го тура с «Метцем», начало — в 22:45 мск.