Сборная России сохранила 38-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 20 февраля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. В предыдущем рейтинге Россия занимала также 38-е место. На сегодняшний день в активе сборной 1470 очков.



Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

…

16. Дания (1598)

...

38. Россия (1470)

...

58. Финляндия (1386).



С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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