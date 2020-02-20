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Сборная России сохранила 38-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сегодня, 20 февраля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. В предыдущем рейтинге Россия занимала также 38-е место. На сегодняшний день в активе сборной 1470 очков.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

16. Дания (1598)
...
38. Россия (1470)
...
58. Финляндия (1386).

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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