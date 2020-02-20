Сборная России сохранила 38-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИФА
Сегодня, 20 февраля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. В предыдущем рейтинге Россия занимала также 38-е место. На сегодняшний день в активе сборной 1470 очков.
Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
…
16. Дания (1598)
...
38. Россия (1470)
...
58. Финляндия (1386).
С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».
ФИФА создаст фонд поддержки футболистов, которым не выплачивают зарплату
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
12:02
-
11:55
-
11:22
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
08:11
-
07:58
-
05:32
-
04:30
-
03:52
-
03:26
-
02:26
-
02:02
-
01:49
-
01:38
-
01:24
-
00:54
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:15
- 19 февраля 2020
-
23:59
Партнерский контент