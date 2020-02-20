Стам: Фернандеш похож на Скоулза по футбольному интеллекту

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам сравнил новичка «красных дьяволов» Бруну Фернандеша с легендарным хавбеком клуба Полом Скоулзом.

«Фернандеш немного похож на Скоулза. Он всегда хочет играть вперёд. Он отлично умеет забивать, исполнять штрафные и отдавать передачи. Бруну всегда стремится оказаться в определённых зонах, чтобы получить мяч и повлиять на игру.

Скоулз действовал более агрессивно без мяча, но если говорить о футбольном интеллекте, Фернандеш очень похож на Пола», — приводит слова бывшего нидерландского игрока 888sport.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» этой зимой за € 55 млн. В первых двух матчах за новый клуб полузащитник записал в свой актив одну результативную передачу.