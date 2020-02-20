Предварительное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу пройдёт 24 марта
Арбитражный суд города Москвы назначил собеседование со сторонами и предварительное заседание по иску столичного «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу на 24 марта, начало — в 11:45 мск, сообщается на сайте суда.
Руководство «Локомотива» хочет взыскать убытки с Геркуса в размере 144,7 млн рублей.
Напомним, Геркус начал работать в «Локомотиве» летом 2016 года на должности президента. Позже он стал генеральным директором клуба и занимал этот пост до декабря 2018 года. При 47-летнем управленце «железнодорожники» стали чемпионами Российской Премьер-Лиги (2018) и выиграли Кубок России (2017).
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 встречах команда из Москвы набрала 34 очка.
Геркус: не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий от «Локомотива»
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