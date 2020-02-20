Защитник «Севильи» Каррису перешёл в клуб из Ухани

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника команды Даниэла Каррису в китайский клуб «Ухань Чжоэр», город которого является очагом коронавируса.

Испанский клуб и «Ухань Чжоэр» достигли соглашения о переходе португальца в китайский клуб на правах полноценного трансфера.

Даниэл Каррису перешёл в «Севилью» из английского «Рединга» в 2013 году. Защитник сыграл более 150 матчей за клуб и стал трёхкратным обладателем трофея Лиги Европы в период с 2014 по 2016 год. В этом сезоне португалец принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.



Первый тур нового сезона китайской Суперлиги начнётся 22 февраля, в котором «Ухань Чжоэр» сыграет в гостях с «Тяньцзинь Тэда». В прошлом сезоне обладателем чемпионского титула стал «Гуанчжоу Эвергранд», тренером которого является легенда итальянского футбола Фабио Каннаваро. Клуб набрал 72 очка в 30 турах.