«Реал» не может договориться с Рамосом о новом контракте из-за условий игрока

«Реал» не начинал переговоров о подписании нового контракта с защитником команды Серхио Рамосом, сообщает AS.

По информации источника, в мадридском клубе не спешат продвигаться в вопросе контракта защитника, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его соглашения в 2021 году. Если клуб и игрок достигнут компромисса, то футболист не сможет продлить контракт больше чем на один год в связи с политикой подписания соглашений в Испании с игроками страше 32 лет.

Расхождения испанского клуба и Рамоса кроются в зарплате игрока, которая составляет € 14 млн в год наряду с доходом форварда команды Гарета Бэйла. Клуб должен соответствовать финансовому фэйр-плей, чтобы не столкнуться с санкциями. В настоящий момент «Реал» не рассматривает вариант с продлением контракта Серхио Рамоса приоритетным.