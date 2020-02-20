«Шахтёр» — «Бенфика»: видеотрансляция матча Лиги Европы онлайн
Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Металлист» в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтёром» и «Бенфикой». Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Шахтёр» — «Бенфика» на «Чемпионате»
Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом, ассистировать ему будут судьи на линиях Дуглас Росс и Дэвид Рум. Резервный судья — Дональд Робертсон.
Ответная встреча «Бенфика» — «Шахтёр» состоится 11 марта в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».
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