Аршавин: рад, что изнутри посмотрел на работу «Зенита-2»

Тренер «Зенита» (U16) Андрей Аршавин рассказал о неделе, которую провёл во второй команде сине-бело-голубых.
«Идея приехать на сбор к «Зениту-2» появилась в конце прошлого года. Сейчас я вовлечён в молодёжный футбол и академию, нужно понимать и знать игроков. Часто спрашивают мнение о ребятах, поэтому я захотел узнать игроков поближе. Рад, что пробыл в расположении команды неделю и изнутри увидел работу команды Владислава Радимова.
Хочу сказать, что всем молодым игрокам нужно очень много работать. Не хочу выделять кого-то персонально, понятно, что у кого-то перспектив чуть больше, у кого-то чуть меньше. В целом мне нравится, как Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки. Я почти год назад тренировался с ним с большим удовольствием, потому что изнутри лучше чувствуешь игроков и легче их оценить», — приводит слова Аршавина пресс-служба «Зенита».
- 20 февраля 2020
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