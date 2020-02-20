«Лудогорец» — «Интер»: прямой эфир матча начнётся 20 февраля в 20:55

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разраде состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Лудогорцем» и «Интером». Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Лудогорец» — «Интер» на «Чемпионате»



Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему будут ассистировать судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Гуильермо Куадра Фернандес



Ответная встреча «Интер» — «Лудогорец» состоится 11 марта в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

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