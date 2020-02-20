Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после товарищеского матча с испанским клубом «Картахена» (2:0).

«Хорошая, интенсивная игра. Осталось ещё две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Хорошо двигались, это то, что нам нужно.

Было ли волнение из-за того, что произошло здесь со мной ровно год назад? Конечно, в голове это чуть-чуть сидело. Если честно, мы очень долго думали, играть мне или нет. Раза три разговаривали с Михалычем. Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму. В целом всё нормально, без происшествий.

Отыграем последний матч и будем готовиться дальше. Близится заключительный этап сезона, в подсознании «Урал» уже есть», — приводит слова Дзагоева пресс-служба «армейцев».

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

Напомним, в феврале 2019 года Алан получил повреждение передней крестообразной связки колена в товарищеском матче. Соперником ЦСКА тогда тоже была «Картахена».