Винисиус: хотел бы встречаться с сёстрами Кардашьян

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал ролик на своём YouTube-канале, в котором ответил на несколько вопросов о себе.
— С какой знаменитостью ты хотел бы встречаться?
— С сёстрами Кардашьян. Мне бы это понравилось.
— Кто уродливее: ты или Лука Модрич?
— Не собираюсь отвечать на этот вопрос. Я очень уважаю Модрича.
— Самый сильный защитник, против которого ты играл?
— Эдер Милитао или Серхио Рамос. Против них я играю на тренировках.
— Были ли у тебя проблемы с Эденом Азаром или это просто слухи в прессе?
— У меня не было никаких проблем с Эденом.
— Ты девственник?
— Вы разыгрываете меня? До сих пор ли я девственник? Что за вопрос?
В нынешнем сезоне Винисиус забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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