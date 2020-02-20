Винисиус: хотел бы встречаться с сёстрами Кардашьян

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал ролик на своём YouTube-канале, в котором ответил на несколько вопросов о себе.

— С какой знаменитостью ты хотел бы встречаться?

— С сёстрами Кардашьян. Мне бы это понравилось.

— Кто уродливее: ты или Лука Модрич?

— Не собираюсь отвечать на этот вопрос. Я очень уважаю Модрича.

— Самый сильный защитник, против которого ты играл?

— Эдер Милитао или Серхио Рамос. Против них я играю на тренировках.

— Были ли у тебя проблемы с Эденом Азаром или это просто слухи в прессе?

— У меня не было никаких проблем с Эденом.

— Ты девственник?

— Вы разыгрываете меня? До сих пор ли я девственник? Что за вопрос?

В нынешнем сезоне Винисиус забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах за «Реал» во всех турнирах.