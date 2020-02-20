Давид Луис: у «Арсенала» есть необходимое качество, чтобы выиграть Лигу Европы

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис дал комментарий в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».

«Считаю, что у нас есть необходимое качество, чтобы выиграть Лигу Европы, но мы должны двигаться шаг за шагом.

Будет непросто. У «Олимпиакоса» отличная команда, они потрясающе сыграли с «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенской «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Я много раз играл на стадионе «Олимпиакоса». Здесь всё трудно. Нам нужно действовать правильно, оставаться скромными и становиться лучше», — приводит слова бразильского футболиста Goal.

Матч «Олимпиакос» — «Арсенал» состоится в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис» сегодня, 20 февраля, начало — в 23:00 мск.