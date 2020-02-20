Шишкин заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»

Защитник «Спартака» Роман Шишкин попал в заявку «Спартака-2» в Футбольной национальной лиге, сообщается на официальном сайте соревнования. Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист подписал контракт с московским клубом.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Роман присоединился к чёрно-белым летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.



Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.