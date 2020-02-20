Каземиро: ошибся, сказав, что Вальверде станет одной из лучших «восьмёрок» через два года

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился мнением о партнёре по команде Федерико Вальверде.

«Я сказал, что через два года Вальверде станет одной из лучших «восьмёрок» в мире. Мне кажется, я ошибся, поскольку он быстрее идёт вверх. Федерико проводит невероятный сезон и уже является одним из важнейших игроков «Реала», он становится лучше с каждым матчем.

Вальверде проделывает феноменальную работу. Но ему только 21 год, в таком возрасте надо принимать всё спокойно, не нужно, чтобы он испытывал слишком много давления. Самое главное — он очень тихий парень, который любит слушать», — цитирует Каземиро Marca со ссылкой на журнал Libero.

В нынешнем сезоне Вальверде забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах за «Реал» во всех турнирах.