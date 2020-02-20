Аллегри: мне нужно вернуться к работе, иначе я привыкну к отпуску

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что он намерен вернуться к работе.

«Я нахожусь в отпуске до июня. Сейчас я уделяю время семье, детям, друзьям, себе. Я катаюсь на лыжах, играю в теннис, баскетбол, посещаю матчи.

Не знаю, буду ли я работать за границей. Летом посмотрим, проявят ли ко мне интерес иностранные или итальянские клубы. Нужно учесть все моменты. Принимая решение, я не буду никого слушать.



Сейчас ходит много слухов. Приятно слышать, что моё имя упоминается. Но мне также приятно оставаться в стороне от футбола в этом году. Впрочем, я не хочу слишком привыкать к отпуску», — приводит слова Аллегри Le Parisien.

Ранее сообщалось, что предложение Аллегри делала «Барселона», но тренер отказался возглавить клуб в ходе сезона.