Аллегри: мне нужно вернуться к работе, иначе я привыкну к отпуску

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что он намерен вернуться к работе.
«Я нахожусь в отпуске до июня. Сейчас я уделяю время семье, детям, друзьям, себе. Я катаюсь на лыжах, играю в теннис, баскетбол, посещаю матчи.
Не знаю, буду ли я работать за границей. Летом посмотрим, проявят ли ко мне интерес иностранные или итальянские клубы. Нужно учесть все моменты. Принимая решение, я не буду никого слушать.
Сейчас ходит много слухов. Приятно слышать, что моё имя упоминается. Но мне также приятно оставаться в стороне от футбола в этом году. Впрочем, я не хочу слишком привыкать к отпуску», — приводит слова Аллегри Le Parisien.
Ранее сообщалось, что предложение Аллегри делала «Барселона», но тренер отказался возглавить клуб в ходе сезона.
- 20 февраля 2020
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