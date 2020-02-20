Футболисты «Спартака» прошли медицинский осмотр после 3-го сбора

Футболисты московского «Спартака» прошли медицинский осмотр после двух выходных, проведённых по окончании третьего сбора в Сочи, сообщает официальный сайт клуба.

Доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов. Кроме того футболисты прошли по кабинетам узких специалистов: лора, невролога, окулиста, стоматолога, хирурга и травматолога. Красно-белых также ждал тест на функциональную готовность.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

«На этот раз мы решили провести обследование не до сборов, а после. Принципиальных различий нет. Мы изначально понимали, кто в каком состоянии находится, а на сборах имели возможность привести ребят к общему уровню подготовки. К тому же посчитали гуманным дать команде лишний день отпуска. Сегодня все футболисты успешно прошли обследование. Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона», — сказал врач красно-белых Михаил Бутовский.