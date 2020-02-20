Главный тренер «Лиона»: как справиться с Роналду? Он должен остановиться на границе

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов и о встрече с нападающим «бьянконери» Криштиану Роналду.



«Это отличная возможность для моей команды. Если мы пройдём в следующий раунд, это будет серьёзным достижением. Особенно с учётом отсутствия Депая, который для нас как Роналду. Представьте «Ювентус» без Криштиану.



Как справиться с Роналду? Он должен остановиться на границе, если решит, что ему не нравится Лион и что он не хочет здесь играть. Если серьёзно, то нам нужно сдержать его командной игрой в обороне. Но бессмысленно окружать его, если после этого появится пространство для Дибалы или Игуаина», — цитирует Гарсию Corriere dello Sport.



Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля в Лионе, начало – в 23:00 мск.

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