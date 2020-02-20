Новичок «Барселоны» Брайтвайт: Месси — лучший футболист всех времён

Новичок «Барселоны» нападающий Мартин Брайтвайт поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб из «Леганеса». Сине-гранатовые выкупили 28-летнего датчанина за € 18 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.
«Я очень рад и взволнован. Моя мечта сбылась. Все, кто играет в футбол, хотят выступать за «Барселону». Моя цель — завоёвывать трофеи. Я перешёл в клуб с большими ожиданиями и давлением.
Что касается моих сильных сторон, я техничный, физически сильный, быстрый игрок. Также я умён и стараюсь развиваться каждый день. Моя главная цель — забить много голов. Надеюсь, мне это удастся.
Месси — лучший футболист всех времён. Рад, что смогу играть с ним», — цитирует Брайтвайта Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу «Барселоны».
- 20 февраля 2020
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