Президент «Оренбурга»: мой уход из дочерней компании «Газпрома» не скажется на клубе

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал свой уход с поста генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Думаю, это никак не скажется на перспективах клуба и турнирных задачах. Задача на этот сезон — сохранение места в Премьер-лиге. В дальнейшем? У всех одна цель — борьба за место в еврокубках», — приводит слова Кияева ТАСС.



«Оренбург», набрав 19 очков в 18 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ оренбургский клуб проведёт 28 февраля на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020