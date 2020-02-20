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Президент «Оренбурга»: мой уход из дочерней компании «Газпрома» не скажется на клубе

Президент «Оренбурга»: мой уход из дочерней компании «Газпрома» не скажется на клубе
Футбол / РПЛ 0

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал свой уход с поста генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Думаю, это никак не скажется на перспективах клуба и турнирных задачах. Задача на этот сезон — сохранение места в Премьер-лиге. В дальнейшем? У всех одна цель — борьба за место в еврокубках», — приводит слова Кияева ТАСС.

«Оренбург», набрав 19 очков в 18 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ оренбургский клуб проведёт 28 февраля на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

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