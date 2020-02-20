Моуринью: при замене Алли злился не на меня, а на свою игру
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поведение полузащитника команды Деле Алли, который был недоволен своей заменой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (0:1).
«Я думал, что Деле злился не на меня, а на свою игру. Он понимает, почему я принял решение заменить его, команда стала играть лучше», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Ответный матч «РБ Лейпиг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта. Встреча пройдёт в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена».
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание лондонского клуба от зоны Лиги чемпионов составляет одно очко.
Моуринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года
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