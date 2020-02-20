Моуринью: при замене Алли злился не на меня, а на свою игру

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поведение полузащитника команды Деле Алли, который был недоволен своей заменой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (0:1).

«Я думал, что Деле злился не на меня, а на свою игру. Он понимает, почему я принял решение заменить его, команда стала играть лучше», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ответный матч «РБ Лейпиг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 10 марта. Встреча пройдёт в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена».

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание лондонского клуба от зоны Лиги чемпионов составляет одно очко.