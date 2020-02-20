Радимов: Кокорин и Аршавин не из той когорты людей, кто будет задирать нос

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как в расположении команды себя вёл нападающий Александр Кокорин, который затем перешёл в «Сочи» на правах аренды.
«Кокорин у меня как герой в фильме «Операция Ы» себя вёл. «Песчаный карьер». — «Я!» Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел.
Александр называл меня по имени и отчеству. У нас так принято. Но, опять же, когда к нам спускается из основы условный Кокорин, мне работать легче. Он прошёл большую школу, умеет играть в футбол.
Ребята смотрели на него снизу вверх? Естественно. И это не вредит. Потому что Аршавин и Кокорин не из той когорты людей, кто будет задирать нос», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
- 20 февраля 2020
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