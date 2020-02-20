«Брюгге» потроллил «Манчестер Юнайтед» перед встречей в Лиге Европы

Пресс-служба «Брюгге» в «Твиттере» подколола «Манчестер Юнайтед» в преддверии встречи в первом раунде 1/16 финала Лиги Европы.



«Красные дьяволы» посвятили пост последней поездке в Брюгге. В августе 2015 года команды сошлись в квалификации Лиги чемпионов. В обоих матчах победу одержали манкунианцы, а в Бельгии хет-триком отметился нападающий Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби Каунти».



Представители «Брюгге» ответили на твит следующим образом: «Какой лигачемпионский вечер это был! Кстати, наш последний был в декабре. А ваш?»



Напомним, свой последний на настоящий момент матч в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл в середине апреля прошлого года. Тогда «красные дьяволы» проиграли «Барселоне» со счётом 0:3 в ответной встрече 1/4 финала и вылетели из турнира.



Матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, начало — в 20:55 мск.



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