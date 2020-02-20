Тульский «Арсенал» обыграл «Ордабасы» в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл казахстанский клуб «Ордабасы» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Победу «Арсеналу» принесли голы Георги Костадинова и Романа Минаева.
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) — 2:0 (1:0)
Голы: Костадинов, 16. Минаев, 67.
«Арсенал» (стартовый состав): Левашов, Беляев, Денисов, Бауэр, Альварес, Комбаров, Чаушич, Костадинов, Ломовицкий, Ткачёв, Луценко
«Арсенал», набрав 25 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ тульский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Сочи».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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