«Лудогорец» — «Интер»: Годин, Эриксен и Лаутаро Мартинес начнут матч с первых минут

«Лудогорец» и «Интер» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Состав «Лудогорца»: Илиев, Григоре, Недялков, Сисиньо, Терзиев, Анисе Абель, Дяков, Вандерсон, Каули Соуза, Марселиньо, Шверчок.
Состав «Интера»: Паделли, Годин, Раноккья, Д’Амброзио, Бираги, Мозес, Весино, Валеро, Эриксен, Санчес, Мартинес.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Гуильермо Куадра Фернандес.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
- 20 февраля 2020
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:49
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11