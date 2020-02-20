«Лудогорец» — «Интер»: Годин, Эриксен и Лаутаро Мартинес начнут матч с первых минут

«Лудогорец» и «Интер» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Состав «Лудогорца»: Илиев, Григоре, Недялков, Сисиньо, Терзиев, Анисе Абель, Дяков, Вандерсон, Каули Соуза, Марселиньо, Шверчок.



Состав «Интера»: Паделли, Годин, Раноккья, Д’Амброзио, Бираги, Мозес, Весино, Валеро, Эриксен, Санчес, Мартинес.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Гуильермо Куадра Фернандес.



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020

«Лудогорец» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру плей-офф Лиги Европы