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«Лудогорец» — «Интер»: Годин, Эриксен и Лаутаро Мартинес начнут матч с первых минут

«Лудогорец» — «Интер»: Годин, Эриксен и Лаутаро Мартинес начнут матч с первых минут
Футбол / Лига Европы 0

«Лудогорец» и «Интер» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Состав «Лудогорца»: Илиев, Григоре, Недялков, Сисиньо, Терзиев, Анисе Абель, Дяков, Вандерсон, Каули Соуза, Марселиньо, Шверчок.

Состав «Интера»: Паделли, Годин, Раноккья, Д’Амброзио, Бираги, Мозес, Весино, Валеро, Эриксен, Санчес, Мартинес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Гуильермо Куадра Фернандес.

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