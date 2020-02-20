Сульшер: «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» заявил, что клуб намерен выиграть турнир.
«Мои парни великолепны. Они молодые, свежие, быстро восстанавливаются. Они готовы к этому. «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы», — приводит слова Сульшера официальный «твиттер» манкунианцев.
Матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 20 февраля. Встреча пройдёт в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслужит матч белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировать ему будут судьи на линиях Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Денис Щербаков.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».
«Брюгге» потроллил «Манчестер Юнайтед» перед встречей в Лиге Европы
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