Сульшер: «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» заявил, что клуб намерен выиграть турнир.

«Мои парни великолепны. Они молодые, свежие, быстро восстанавливаются. Они готовы к этому. «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы», — приводит слова Сульшера официальный «твиттер» манкунианцев.

Матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 20 февраля. Встреча пройдёт в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслужит матч белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировать ему будут судьи на линиях Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Денис Щербаков.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».