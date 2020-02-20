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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» заявил, что клуб намерен выиграть турнир.

«Мои парни великолепны. Они молодые, свежие, быстро восстанавливаются. Они готовы к этому. «Манчестер Юнайтед» мечтает выиграть Лигу Европы», — приводит слова Сульшера официальный «твиттер» манкунианцев.

Матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 20 февраля. Встреча пройдёт в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслужит матч белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировать ему будут судьи на линиях Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Денис Щербаков.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».

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