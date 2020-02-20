Новичок «Барселоны» Брайтвайт выбрал 19-й номер. Под ним играл Боатенг

Новичок «Барселоны», нападающий Мартин Брайтвайт, определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний датский футболист будет выступать за сине-гранатовых под 19-м номером, который освободился в январе в связи с уходом полузащитника Карлеса Аленьи в «Бетис» на правах аренды. Ранее его носил форвард Кевин-Принс Боатенг, также перешедший в клуб зимой и игравший за него во второй половине прошлого сезона.
Ранее руководство Примеры разрешило «Барселоне» дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за серьёзных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. За Брайтвайта каталонцы заплатили € 18 млн. Именно столько было прописано в его контракте в качестве отступных.
В нынешнем сезоне нападающий забил в 24 матчах за «Леганес» 6 мячей. Он выступал за испанский клуб с января 2019 года.
- 20 февраля 2020
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:49
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11