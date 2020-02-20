Новичок «Барселоны» Брайтвайт выбрал 19-й номер. Под ним играл Боатенг

Новичок «Барселоны», нападающий Мартин Брайтвайт, определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.



28-летний датский футболист будет выступать за сине-гранатовых под 19-м номером, который освободился в январе в связи с уходом полузащитника Карлеса Аленьи в «Бетис» на правах аренды. Ранее его носил форвард Кевин-Принс Боатенг, также перешедший в клуб зимой и игравший за него во второй половине прошлого сезона.



Ранее руководство Примеры разрешило «Барселоне» дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за серьёзных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. За Брайтвайта каталонцы заплатили € 18 млн. Именно столько было прописано в его контракте в качестве отступных.



В нынешнем сезоне нападающий забил в 24 матчах за «Леганес» 6 мячей. Он выступал за испанский клуб с января 2019 года.

Новичок «Барселоны» Брайтвайт: Месси — лучший футболист всех времён