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Глава I3 Ventures опроверг информацию, что компания критиковала игроков «Барселоны»

Глава I3 Ventures опроверг информацию, что компания критиковала игроков «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Глава I3 Ventures Карлос Ибаньес прокомментировал скандал с критикой игроков «Барселоны» в социальных сетях, а также информацию о том, что компания занималась дискредитацией кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта.

«Мы не имели ничего общего с информацией о Викторе Фонте. Мы понятия не имеем, откуда это пошла. Наша роль заключалась в мониторинге, отслеживании и анализе, и для этого мы использовали разные типы инструментов. Другие фирмы создают контент — это их сфера деятельности, но это был не наш», — приводит слова Ибаньеса Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Также руководитель фирмы подтвердил, что компании действительно принадлежат аккаунты в социальных сетях, с которых критиковались игроки «Барселоны». Впрочем, Ибаньес заявил, что компания не имеет отношения к критике футболистов.

«Это происходило в „фэйсбуке“, но мы владели только доменом. Это можно сравнить с владением автомобилем, на котором ездит кто-то другой. Я беру ответственность за аккаунты, но не за то, что там писали», — добавил Ибаньес.

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