«Олимпиакос» — «Арсенал»: составы команд на матч Лиги Европы

Пирейский «Олимпиакос» и лондонский «Арсенал» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Олимпиакос»: Са, Эльабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас, Бухалакис, Камара, Гильерме, Вальбуэна, Масурас, Эль Араби

Запасные: Аллен, Сиссе, Фортунис, Гаспар, Ловера, Пападопулос, Ранджелович

«Арсенал»: Лено, Мустафи, Луис, Папастатопулос, Сака, Джака, Гюэндузи, Уиллок, Мартинелли, Обамеянг, Ляказетт

Запасные: Мартинес, Холдинг, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Нкетиа, Себальос, Пепе

Обслужит встречу немецкая бригада во главе Феликсом Цвайером. Ему будут ассистировать Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный судья — Харм Осмерс.