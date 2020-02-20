«Олимпиакос» — «Арсенал»: составы команд на матч Лиги Европы

Пирейский «Олимпиакос» и лондонский «Арсенал» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Олимпиакос»: Са, Эльабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас, Бухалакис, Камара, Гильерме, Вальбуэна, Масурас, Эль Араби
Запасные: Аллен, Сиссе, Фортунис, Гаспар, Ловера, Пападопулос, Ранджелович
«Арсенал»: Лено, Мустафи, Луис, Папастатопулос, Сака, Джака, Гюэндузи, Уиллок, Мартинелли, Обамеянг, Ляказетт
Запасные: Мартинес, Холдинг, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Нкетиа, Себальос, Пепе
Обслужит встречу немецкая бригада во главе Феликсом Цвайером. Ему будут ассистировать Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный судья — Харм Осмерс.
- 20 февраля 2020
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