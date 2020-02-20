«МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы. Вратарь Миньоле отметился голевым пасом

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершился со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте усилиями нападающего Эммануэля Денниса. При этом голевой пас сделал вратарь Симон Миньоле. Гости ответили точным ударом форварда Антони Марсьяля на 36-й минуте.
В параллельном матче «Копенгаген» сыграл вничью с «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), итоговый счёт – 1:1.
На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Одсонна Эдуарда. Хозяева сравняли счёт на 52-й минуте, автором гола стал форвард Даме Н'Дойе.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020
- 21 февраля 2020
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00:05
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00:04
- 20 февраля 2020
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23:45
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23:40
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23:25
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23:19
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22:53
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22:53
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22:52
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22:51
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22:20
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22:03
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21:53
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21:35
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21:24
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21:23
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21:09
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20:57
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20:50
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20:50
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20:34
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20:33
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20:17
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20:15
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20:00
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19:55
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19:53
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19:43
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19:36
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19:25
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19:12
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19:00
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19:00
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18:56
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18:51