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«МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы. Вратарь Миньоле отметился голевым пасом

«МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы. Вратарь Миньоле отметился голевым пасом
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершился со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте усилиями нападающего Эммануэля Денниса. При этом голевой пас сделал вратарь Симон Миньоле. Гости ответили точным ударом форварда Антони Марсьяля на 36-й минуте.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Деннис – 15'   1:1 Марсьяль – 36'

В параллельном матче «Копенгаген» сыграл вничью с «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), итоговый счёт – 1:1.

На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Одсонна Эдуарда. Хозяева сравняли счёт на 52-й минуте, автором гола стал форвард Даме Н'Дойе.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020

Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Эдуард – 14'   1:1 Н'Дойе – 52'
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