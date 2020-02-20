«МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы. Вратарь Миньоле отметился голевым пасом

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершился со счётом 1:1.



Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте усилиями нападающего Эммануэля Денниса. При этом голевой пас сделал вратарь Симон Миньоле. Гости ответили точным ударом форварда Антони Марсьяля на 36-й минуте.

В параллельном матче «Копенгаген» сыграл вничью с «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), итоговый счёт – 1:1.



На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Одсонна Эдуарда. Хозяева сравняли счёт на 52-й минуте, автором гола стал форвард Даме Н'Дойе.

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