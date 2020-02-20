Тренер «Бёрнли» выступил против изменения правила определения офсайда

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился мнением о возможном изменении правила определения офсайда.

«Если ты в офсайде, то ты в офсайде. Если линия говорит о том, что ты в офсайде, то ты в офсайде. Если увеличить зазор на десять сантиметров, люди скажут: «Это шутка. Это должно быть одиннадцать сантиметров». И что вы собираетесь делать? Просто двигать линию офсайда вперёд или назад?



Нужно принять окончательное решение. Я думаю, с этим необходимо покончить.



Есть и другие элементы VAR, большим поклонником которого я являюсь, нуждающиеся в упрощении. Те решения, которые требуют немного большего баланса, когда один судья что-то даёт, а другой нет. Нам нужно найти гораздо более сбалансированное представление об этом.



Я бы оставил в покое офсайд. Если ты в офсайде, то ты в офсайде», — приводит слова Дайча Sky Sports.