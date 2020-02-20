Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Бёрнли» выступил против изменения правила определения офсайда

Тренер «Бёрнли» выступил против изменения правила определения офсайда
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился мнением о возможном изменении правила определения офсайда.

«Если ты в офсайде, то ты в офсайде. Если линия говорит о том, что ты в офсайде, то ты в офсайде. Если увеличить зазор на десять сантиметров, люди скажут: «Это шутка. Это должно быть одиннадцать сантиметров». И что вы собираетесь делать? Просто двигать линию офсайда вперёд или назад?

Нужно принять окончательное решение. Я думаю, с этим необходимо покончить.

Есть и другие элементы VAR, большим поклонником которого я являюсь, нуждающиеся в упрощении. Те решения, которые требуют немного большего баланса, когда один судья что-то даёт, а другой нет. Нам нужно найти гораздо более сбалансированное представление об этом.

Я бы оставил в покое офсайд. Если ты в офсайде, то ты в офсайде», — приводит слова Дайча Sky Sports.

Венгер предложил изменить правило определения офсайда
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020