Неймар не включил Роналду в топ-5 футболистов в мире

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал пятёрку лучших футболистов в мире на данный момент, сообщает Marca.



В список попали бывший партнёры форварда по атаке «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, нынешний одноклубник Килиан Мбаппе, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард мадридского «Реала» Эден Азар.



При этом в топ-5 не нашлось места ни одному соотечественнику Неймара, а также звёздному нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Неймар, являющийся воспитанником «Сантоса», защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Во французский клуб он перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 13 голами (4 — с пенальти) и 6 результативными передачами, а также получил 2 жёлтые карточки.

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