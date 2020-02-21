Конте: «Интер» использует Лигу Европы, чтобы дать игровое время запасным футболистам

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Лудогорцем» (2:0).

«В первом тайме игра проходила в медленном темпе, мы адаптировались к стилю игры „Лудогорца“. После перерыва мы изменили интенсивность, стали быстрее двигать мяч и забили два гола.

Наш путь в Лиге Европы связан с ротацией состава. Мы используем данный турнир, чтобы дать игровое время тем футболистам, которые реже выходят на поле. Не стоит забывать, что это соревнование может раздавить вас на ментальном и физическом уровне, если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье.



Эриксен хорошо сыграл сегодня, но у него ещё много работы. Я верю, что он может играть намного лучше. Я рад, что он забил, это всегда помогает обрести уверенность. Впрочем, Кристиану нужно работать над скоростью и интенсивностью, которые были его козырями в предыдущие годы", — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.