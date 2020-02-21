Неймар заявил, что хотел бы поиграть с Ибрагимовичем

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, с какими футболистами хотел бы поиграть за одну команду. При этом в список вошли как бывшие, так и действующие игроки.
Как сообщает Marca, среди названых Неймаром футболистов оказались легендарные нападающие сборной Бразилии Ромарио и Роналдо, экс-полузащитник национальной команды Франции, а ныне главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и форвард «Милана» Златан Ибрагимович.
Неймар, являющийся воспитанником «Сантоса», защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Во французский клуб он перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 13 голами (4 — с пенальти) и 6 результативными передачами, а также получил 2 жёлтые карточки.
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