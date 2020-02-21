Защитник «Динамо» Калинин близок к переходу в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Игорь Калинин близок к переходу в екатеринбургский «Урал».

Переход футболиста должен быть оформлен до закрытия зимнего трансферного окна.

Калинин перешёл в «Динамо» летом 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, 12 раз попав в заявку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей РПЛ сезона-2019/2020

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