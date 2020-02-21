Защитник «Динамо» Калинин близок к переходу в «Урал»
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Игорь Калинин близок к переходу в екатеринбургский «Урал».
Переход футболиста должен быть оформлен до закрытия зимнего трансферного окна.
Калинин перешёл в «Динамо» летом 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, 12 раз попав в заявку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Расписание матчей РПЛ сезона-2019/2020
«Урал» объявил о заключении контракта с экс-хавбеком ЦСКА Ефремовым
«Урал» объявил о заключении контракта с экс-хавбеком ЦСКА Ефремовым
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
01:33
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:25
-
00:05
-
00:04
- 20 февраля 2020
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
22:53
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:20
-
22:03
-
21:53
-
21:35
-
21:24
-
21:23
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
Партнерский контент