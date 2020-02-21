Яровинский: Абильдгора пришлось снимать с самолета

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о трансфере Солтмурада Бакаева из «Спартака» и аренде Оливера Абильдгора из датского «Ольборга».
– Почему вы взяли Бакаева сейчас, заплатив «Спартаку», а не летом, когда Солтмурад достался бы бесплатно?
– Мы заплатили «Спартаку» компенсацию за подготовку игрока, которую мы бы и летом заплатили. Чем быстрее футболист начнёт адаптироваться, тем лучше. На мой взгляд, было очень правильно, что Солтмурад пришёл зимой.
– А что такого сказали Солтмураду Бакаеву, что он предпочёл «Спартаку» «Рубин»?
– Сработал фактор тренера. С Бакаевым поговорил Слуцкий – это был самый важный момент. Перед этим я позвонил Томасу (Цорну. – Прим. «Чемпионата») и официально уведомил о том, что будем говорить с Солтмурадом.
– Цорн разозлился, что вы ведёте переговоры с его игроком?
– Как может не злить, если твой игрок, возможно, куда-то уйдёт? Я бы на месте «Спартака» тоже расстроился. Думаю, там тоже пытались договориться с Солтмурадом. Конкурентное преимущество «Рубина» в это трансферное окно заключается в том, что мы быстро принимаем решения. Постоянно в контакте либо на сборах, либо по телефону – реагируем моментально.
– В ЦСКА не могли себе такого позволить?
– Не всегда. Вот возьмем историю с нашим новичком Оливером Абильдгором. Мы планировали купить его летом: спокойно посмотреть на игрока, понять, что будет с новым лимитом. А сложилось так, что в последний день трансферного окна футболиста хотел подписать клуб Бундеслиги. Поэтому нам очень быстро пришлось принять решение об аренде
– Клуб из Бундеслиги был готов купить игрока с лавки «Ольборга»?
– А он на лавке оказался внезапно. Все матчи в прошлом сезоне провел в основном составе, а в этом – сел.
– Сколько вам понадобилось времени, чтобы договориться об аренде?
– Одна ночь. Слуцкий посмотрел на игрока и сказал: «Давайте это сделаем». А мы с Рустемом (Саймановым. – Прим. «Чемпионата») всё организовывали. В ЦСКА, условно, невозможно было Евгению Ленноровичу ночью позвонить. Это было бы просто некорректно. А тут трансферное окно закрывается, футболист уже улетает в Германию и его надо снять с самолета.
Полную версию интервью с Олегом Яровинским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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