Защитник «Ювентуса» Бонуччи поверил, что в его доме существуют призраки

32-летний центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сам того не желая, принял участие в розыгрыше одной итальянской телепередачи, суть которой заключается в том, чтобы убедить героя, что в его доме находятся потусторонние сущности. Об этом сообщает Goal.

Подготовка программы заставила Бонуччи поверить, что в его новом строящемся доме жил призрак, пойманный множеством различных детекторов. Защитник «Ювентуса», помимо прочего, проявил большую уверенность в команде, занимающейся проверкой наличия фантомов. Он сразу же поверил, что там может жить призрак прошлого, также он поймал мистифицированный звук, который на самом деле был ничем иным, как записью песни, интерпретируемой некоторыми тенорами, в которой была фраза «Юве Мерда», как рефрен.

Полную версию передачи можно посмотреть в источнике.

Съемочной группе он признался о своей склонности верить в привидения. Затем шутка продолжилась в нынешнем доме защитника, где благодаря сфальсифицированным съёмкам, Бонуччи убедили, что призрак влюблён в его жену.

Розыгрыш позже был раскрыт и между Бонуччи и его женой Мартиной, которая являлась главной сообщницей съёмочной группы, разразился смех.