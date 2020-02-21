Сульшер: доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но знаю, что можем играть лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (1:1).
«Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку. Довольны, но знаем, что можем играть лучше.
Правильно ли вносить так много изменений в состав? Нам нужно было продолжать использовать всю обойму игроков, чтобы дать им возможность сыграть свою роль в команде и поддерживать форму, потому что впереди много игр. Сегодня вечером стоило внести эти изменения. У нас большая игра воскресенье с «Уотфордом», — приводит слова Сульшера BBC.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» состоится 27 февраля на стадионе «Олд Траффорд».
В турнирной таблице английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед», набрав 38 очков в 26 турах, занимает 7-е место.
- 21 февраля 2020
-
03:00
-
02:47
-
02:25
-
02:03
-
01:33
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:25
-
00:05
-
00:04
- 20 февраля 2020
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
22:53
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:20
-
22:03
-
21:53
-
21:35
-
21:24
-
21:23
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17