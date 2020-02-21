Сульшер: доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но знаю, что можем играть лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (1:1).

«Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку. Довольны, но знаем, что можем играть лучше.

Правильно ли вносить так много изменений в состав? Нам нужно было продолжать использовать всю обойму игроков, чтобы дать им возможность сыграть свою роль в команде и поддерживать форму, потому что впереди много игр. Сегодня вечером стоило внести эти изменения. У нас большая игра воскресенье с «Уотфордом», — приводит слова Сульшера BBC.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» состоится 27 февраля на стадионе «Олд Траффорд».

В турнирной таблице английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед», набрав 38 очков в 26 турах, занимает 7-е место.