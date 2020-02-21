Артета: в первые 10 минут матча с «Олимпиакосом» «Арсеналу» пришлось пострадать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги первого матча стадии 1/16 финала Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (1:0).
«Это отличный результат. Во-первых, это победа в гостях в Европе. Во-вторых, мы приехали на такой стадион и выиграли – мои комплименты парням.
В первые десять минут нам пришлось пострадать – мы слишком часто теряли мяч и никак не могли настроить свою игру. Во втором тайме, за исключением стандартов, мы гораздо лучше контролировали игру. Могли ещё улучшить свое положение в этом противостоянии. У нас были шансы и моменты, при которых ожидаешь, что игроки отправят мяч в сетку.
Мы идём от матча к матчу и хотим многое улучшить. Я всё ещё вижу какие-то вещи, говорящие о том, что мы не можем контролировать игру и угрожать сопернику. Но мы играем очень самоотверженно. У троих футболистов «Арсенала» в конце матча были судороги.
Лено спасал нас в первом тайме, когда мы нуждались в нём. У «Олимпиакоса» очень опасные навесы, и Бернд не смог защитить нас от них, поэтому нам пришлось непросто» — сказал Артета в эфире BT Sports.
Ответный матч «Арсенал» — «Олимпиакос» пройдёт 27 февраля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
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