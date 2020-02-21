Лукаку забил в шестом матче Лиги Европы подряд
Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку забил мяч в ворота болгарского «Лудогорца» в матче 1/16 финала Лиги Европы, отличившись с пенальти на 95-й минуте встречи. Таким образом, он отличился в шестом матче турнира подряд, сообщает Opta.
При этом, между пятым и шестым результативным матчем Лукаку в турнире прошло чуть меньше пяти лет — бельгиец не играл в Лиге Европы с сезона-2014/2015, когда выступал за «Эвертон». В последний раз подобное удавалось англичанину Алану Ширеру, который в 2005 году забил на «Ньюкасл» в восьми матчах Кубка УЕФА подряд.
26-летний Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии форвард провёл за команду 24 матча и забил 17 мячей.
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