Лукаку забил в шестом матче Лиги Европы подряд

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку забил мяч в ворота болгарского «Лудогорца» в матче 1/16 финала Лиги Европы, отличившись с пенальти на 95-й минуте встречи. Таким образом, он отличился в шестом матче турнира подряд, сообщает Opta.

При этом, между пятым и шестым результативным матчем Лукаку в турнире прошло чуть меньше пяти лет — бельгиец не играл в Лиге Европы с сезона-2014/2015, когда выступал за «Эвертон». В последний раз подобное удавалось англичанину Алану Ширеру, который в 2005 году забил на «Ньюкасл» в восьми матчах Кубка УЕФА подряд.

26-летний Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии форвард провёл за команду 24 матча и забил 17 мячей.