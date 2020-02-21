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Тренер «Эйбара»: зачем Месси пропускать матч, если он отдыхает в игре?

Тренер «Эйбара»: зачем Месси пропускать матч, если он отдыхает в игре?
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси в преддверии матча этих команд в 25-м туре чемпионата Испании.

«Я очень сомневаюсь, что Месси пропустит матч с нами. Он отдыхает во время игры, зная, когда нужно мобилизоваться и включиться, а когда можно расслабиться. От выходного ему стало бы только хуже, он бы страдал, если бы смотрел матч с трибуны. Когда я работал в „Осасуне“, мы играли в гостях с „Барселоной“ в Кубке. Месси отравился, пропустил утреннюю тренировку и начал матч в запасе.

Мы уступали 0:2, и я неожиданно увидел, что Лео разминается. Он вышел на поле, дважды забил, и мы проиграли 0:4", — приводит слова Мендилибара Marca.

Матч «Барселоны» и «Эйбара» состоится 22 февраля в 18:00 мск на стадионе «Камп Ноу».

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