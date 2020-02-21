Дюгарри: Мбаппе надо брать пример с Холанда, чтобы получить «Золотой мяч»

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года Кристоф Дюгарри поделился мнением об игре нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в матче этих команд.
«Мбаппе — выдающийся талант, но если игрок берёт на себя лидерскую роль, у него есть определённые обязательства. Какие обязательства могут быть у центрального нападающего, да любого футболиста, играющего в атаке? Он должен отдавать на поле всего себя, постоянно дирижировать на поле, предлагать нестандартные решения. Каков стиль Мбаппе? Всегда быть красавчиком? Нет, футбол работает по-другому. Санчо и Холанд сделали всё для победы, Мбаппе — нет.
Чего не хватает Килиану? Того, что сделал Холанд за полтора часа игры. И когда Мбаппе возьмёт с него пример, он выиграет «Золотой мяч». Мбаппе хорош, но, чтобы стать лучшим в мире, ему надо купить DVD и время от времени смотреть на то, что сделал Холанд в том матче", — цитирует Дюгарри ParisFans.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» завершился победой немецкой команды со счётом 2:1, дубль на счету Эрлинга Холанда.
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