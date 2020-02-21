Месси: игра Л. Мартинеса впечатляет. Суарес может помочь ему адаптироваться в Ла Лиге
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре аргентинского форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Лаутаро впечатляет, у него есть все данные. Он сделал невероятный прорыв и показывает очень качественную игру. Он великолепно реализовывает выходы один на один и забивает кучу голов. Приятно видеть, как Лаутаро борется в штрафной площади. Это разносторонний игрок.
Хотелось бы, чтобы Мартинес пришёл и мы вместе боролись за трофеи, включая Лигу чемпионов. Лаутаро похож на Суареса тем, что тоже хорошо работает с мячом и может забить гол из любой ситуации. Луис может помочь ему адаптироваться в чемпионате Испании, но пока это всё слухи и догадки», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
«Барселона» может заплатить за Лаутаро Мартинеса больше € 111 млн
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