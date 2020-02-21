Роджерс не верит, что «Ливерпуль» получит титул чемпиона Премьер-лиги за сезон-2013/2014

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, в 2012-2016 годах возглавлявший «Ливерпуль», считает, что не сможет получить медаль победителя английской Премьер-лиги за сезон-2013/2014 в связи с возможными санкциями УЕФА в отношении «Манчестер Сити».

Ранее в «Манчестер Сити» заявили, что подадут апелляцию на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на два года в связи с финансовыми махинациями со спонсорскими контрактами в период с 2012 по 2016 год.

«Всё это уже в прошлом. Как будет, так и будет. Для меня это ничего не изменит. Мы проиграли чемпионат фантастической команде, нам не хватило совсем немного, но это нисколько не умаляет наших заслуг и того, чего мы добились в том сезоне.

Я об этом не задумываюсь. У меня есть много других вещей, о которых действительно нужно беспокоиться. Честно говоря, не представляю себе, как «Ливерпуль» получит титул задним числом», — приводит слова Роджерса Daily Mail.

«Манчестер Сити» отстранён от еврокубков. Прогноз на будущее клуба, Гвардиолы и Стерлинга «Горожане» попались на нарушении правил ФФП и могут начать новую жизнь уже в ближайшее время.