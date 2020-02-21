Яровинский: Кокорин — точно не дело «Рубина». Мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, перешедшего в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды.
«Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры (улыбается.) А если серьёзно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», — сказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду в «Сочи». На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба. 17 февраля, президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший объявил, что совет директоров «Зенита» одобрил трансферное соглашение по Кокорину, после чего сделку подтвердили оба клуба.
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