Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан выразил желание остаться в Лондоне по истечении своего контракта с английским клубом.

«Я играю за «Челси» уже более шести лет и могу честно сказать, что очень счастлив здесь. Если вы спросите мою жену, хочет ли она уехать из Лондона, она ответит отказом. Мои дочери чувствуют то же самое. Конечно, Бразилия — это наш дом и наша культура. Нам всегда хорошо, когда мы с семьёй едем туда на каникулы и видимся с друзьями и родственниками, но Лондон — это второй дом.

По правде говоря, я недавно прошёл тест на британское гражданство. Он состоял из вопросов на историю страны. Это было очень тяжело. Некоторые вопросы настолько сложные, что даже некоторые мои британские друзья не знали ответов. Первые две попытки были неудачные, но я сдал его с третьего раза. Теперь я гражданин Британии.



Поэтому я хочу остановиться в Лондоне. Здесь находится моя семья, моя церковь. Хочу, чтобы мои дочери росли именно здесь», — приводит слова Виллиана Goal.

Контракт Виллиана с «Челси» истекает летом текущего года, и сам игрок выразил желание остаться в лондонском клубе. Руководство ещё не обсуждало новое соглашение с бразильцем.

Четыре игрока «Челси» могут покинуть клуб летом